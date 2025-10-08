قیمت جهانی طلا روز چهارشنبه برای اولین بار از چهار هزار دلار در هر اونس عبور کرد و رکورد تاریخی جدیدی به ثبت رساند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در بحبوحه نگرانی‌ها از مسائل گوناگونی همچون تعطیلی دولت آمریکا، کاهش احتمالی نرخ بهره در ایالات متحده و تقاضای سرمایه‌گذاران برای دارایی‌های امن، بهای جهانی طلا در آغاز معاملات در آسیا به بیش از چهار دلار رسید.

تلاطم سیاسی در فرانسه و ابهام و نگرانی در مورد چشم‌انداز اقتصاد جهانی از جمله دیگر عواملی است که به بالا رفتن قیمت طلا کمک کرده است.

تا لحظه تهیه این خبر، طلا توانست رکورد قیمتی چهار هزار و ۱۴ دلار و ۶۴ سنت برای هر اونس را ثبت کند و فعلا در کانال چهار هزار و ۱۰ دلاری در حال معامله است.

قیمت جهانی طلا از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است.