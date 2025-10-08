سینمای تخصصی کودک کلانشهر اراک در پارک آزادی به مدت سه روز میزبان سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ تنها سینمای تخصصی کودک شهر اراک تا ۱۶ مهر ماه میزبان سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان است.
سینمای تخصصی کودک کلانشهر اراک در پارک آزادی میزبان صدها کودک پرنشاطی بود که برای تماشای فیلم سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان آمده بودند.
رضا غفاری، مدیریت سینمای تخصصی کودک و ستارگان اراک با بیان این که میزبانی جشنواره پس از شش سال به استانها داده شد، گفت: «افسانه سپهر»، «سفید برفی»، «دختر برقی» سه فیلم اکران شده طی روزهای ۱۴ تا ۱۶ مهر ماه در این سینما بوده که هر روز یک فیلم در دو سانس ۸:۳۰ و ۱۰ صبح نمایش داده شد.
فضای سالن سینمای تخصصی کودک در آغازین روز آغاز به کار با بادکنکهای رنگی و قابی از کاراکترهای عروسکی به فضایی جادویی تبدیل شده بود.