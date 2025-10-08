کارشناس اداره هواشناسی مازندران: از امروز چهارشنبه تا جمعه آسمان استان صاف و آفتابی با افزایش دما پیش بینی می‌شود.

آسمان صاف و آفتابی تا پایان هفته در مازندران

آسمان صاف و آفتابی تا پایان هفته در مازندران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: از امروز چهارشنبه تا جمعه آسمان استان صاف و آفتابی با افزایش دما پیش بینی می‌شود.

حمیدی با اشاره به اینکه افزایش دما تا پایان هفته تداوم دارد افزود: برای روز پنجشنبه افزایش دما محسوس‌تر است.

وی گفت: از اواخر وقت جمعه افزایش ابر، وزش باد نسبتا شدید که در مناطق غربی استان با رگبار پراکنده باران همراه خواهد بود. همچنین شنبه علاوه بر بارندگی‌ها و کاهش دما در ارتفاعات استان بارش‌ها به صورت پراکنده همراه با مه آلودگی پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران افزود: از یکشنبه به تدریج جو استان پایداری می‌شود و اسمان استان صاف تا نیمه ابری خواهد بود.

حمیدی گفت: دیروز بندرامیرآباد با ۲۹ درجه سانمتی گراد گرمترین و صبح امروز بلده با ۵ درجه سانتی گراد سردترین مناطق استان گزارش شد.

به گفته وی دریا امروز و فردا با موج کوتاه همراه و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.