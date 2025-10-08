پخش زنده
امروز: -
مراسم رونمایی از سامانه جامع املاک شهرداری تهران با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر و جمعی دیگر از مدیران شهری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شهردار تهران در آیین رونمایی از سامانه جدید جامع املاک شهرداری، گفت: تمام سرمایههای راکد باید بهعنوان پشتوانه تضمینی و در خدمت پیشرفت و آبادانی شهر قرار گیرند.
زاکانی با بیان اینکه یکی از مهمترین اهداف این سامانه شفافسازی، تسریع در فرایندها، اشراف بر داراییهای شهری و صیانت از اموال عمومی است، افزود: املاک شهرداری سرمایه شهروندان است. وقتی بر این داراییهای اشراف داشته باشیم، میتوانیم از آنها بهرهبرداری مُولد انجام دهیم و برنامهریزی دقیقتری برای توسعه شهر داشته باشیم. در غیر این صورت، بخشی از داراییها هدر میرود یا به شکل خامفروشی مورد استفاده قرار میگیرد.
شفافسازی مانع تخلفات احتمالی در حوزه املاک است
وی با اشاره به اهمیت جنبه صیانتی این سامانه اظهارکرد: در گذشته شاهد خروج غیرقانونی برخی اسناد از مناطق بودیم که با هوشیاری حراست از این تخلفات، جلوگیری به عمل آمد. این سامانه میتواند از تکرار چنین اتفاقات و تخلفاتی جلوگیری کند و به کاهش هزینههای حقوقی و صیانت از داراییهای شهرداری کمک کند.
شهردار تهران یکی از دستاوردهای مهم سامانه جامع املاک را ایجاد زیرساخت برای مولدسازی داراییها و تسریع در اجرای پروژههای شهری دانست و گفت: شهرداری تهران در حال اجرای پروژههای بزرگی از جمله سه خط مترو است که بخشی از اعتبار موردنیاز آنها از طریق تهاتر و معاملات غیرنقدی تأمین مالی میشود. این سامانه به ما کمک میکند که املاک و داراییها را با ارزیابی منصفانه و دقیق وارد چرخه مولدسازی کنیم.
زاکانی با تاکید بر لزوم تسریع در اجرای کامل سامانه و تداوم فرهنگ خدمتمحوری در مجموعه شهرداری، گفت: هر بخش باید اطلاعات خود را به این سامانه متصل کند. اگر همه با هم همکاری کنیم، میتوانیم داراییهای شهری را به بهترین نحو در خدمت توسعه و رضایت مردم قرار دهیم.
راهاندازی سامانه جامع املاک نقطه عطفی در مولدسازی داراییهای شهری است
شهردار پایتخت در حاشیه این برنامه و در جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت یکپارچهسازی اطلاعات املاک گفت: سامانه جامع املاک میتواند نقطهعطفی در شفافسازی و مولدسازی داراییهای شهری باشد.
زاکانی با اشاره به نخستین سابقه راهاندازی سامانههای مشابه در سال ۸۹، اظهارکرد: وقتی ما بررسی کردیم، متوجه شدیم باید حدود ۲۶ فرآیند در سامانه جامع املاک شهرداری عملیاتی شود تا اطلاعات بهطور کامل به دست ما برسد و بتوانیم دادههای معاونت شهرسازی، مالی-اقتصادی، حقوقی و سایر بخشها را با هم یکپارچه کنیم.
مولدسازی داراییها اهرم تأمین اعتبار برای پروژههای کلان شهری است
شهردار تهران با تاکید بر اینکه با شفاف شدن املاک میتوان آنها را در معرض مُولدسازی قرار داد تا از خامفروشی جلوگیری و ارزش افزوده ایجاد شود، تصریح کرد: وقتی املاک مولد شوند، قیمت و ارزش آنها افزایش مییابد و میتوان از این ظرفیت در پروژههای شهری استفاده کرد؛ مثلاً برای تأمین سرمایه پروژهها یا خرید ناوگان اتوبوسرانی.
زاکانی همچنین به نقش سامانه در جلوگیری از فساد و تعرض به اموال بیتالمال اشاره کرد و گفت: مشخص شدن مالکیت و وضعیت حقوقی املاک از بروز مفسدهها جلوگیری میکند و امکان بهرهبرداری هدفمند و زمانمند از داراییها را فراهم میسازد.
او در خاتمه اظهارکرد: تمام سرمایههای راکد باید بهعنوان پشتوانه تضمینی و در خدمت پیشرفت و آبادانی شهر قرار گیرند.
سامانه نوین جامع املاک و مستغلات شهرداری تهران گامی مؤثر در حفظ داراییهای شهروندان تهرانی است
رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز با بیان اینکه مدیریت شهری باید از میراث شهروندان حفاظت کند، گفت: آیین رونمایی از سامانه نوین جامع املاک و مستغلات شهرداری تهران گامی مؤثر در حفظ داراییهای شهروندان تهرانی است.
چمران با بیان اینکه مدیریت شهری در ابتدای دوره ششم به دنبال شفافسازی در همه امور شهری بوده است، خاطرنشان کرد: یادم میآید در سال ۱۳۸۲، برای دریافت لیست املاک، مستغلات و داراییها از شهردار وقت تهران، باید زمان زیادی منتظر میماندیم تا این آمار به دست ما برسد؛ و اگر هم میرسید، آنقدر گسترده و پیچیده بود که ساعتها وقت لازم بود تا بتوانیم آماری در این خصوص به دست آوریم.
وی در ادامه گفت: رئیس سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران کار ارزشمندی در خصوص رونمایی از سامانه نوین جامع املاک و مستغلات انجام داده است. این کار بسیار ارزشمند است و هر جا کار خوبی انجام شود، قابل تقدیر است. باید در همه امور مدیریت شهری به سمت شفافسازی قدم برداریم.
چمران در پایان با بیان اینکه کار خوب سازمان املاک و مستغلات زمانی تکمیل میشود که به سازمان ثبت متصل باشد، افزود: باید در این خصوص اهتمام جدی صورت گیرد تا این کار ارزشمند تکمیل شود.