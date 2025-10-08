به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نائب رئیس هیات تکواندوی استان گفت: علی پرسیان نماینده شایسته استان در مسابقات آزاد قهرمانی امیدهای تکواندو کشور جام دوستی ایران و کره جنوبی که به عنوان مرحله نخست رقابت‌های انتخابی تیم ملی زیر ۲۱ سال برگزار شد مدال برنز کسب کرد.

سیده لیلا موسوی افزود: علی پرسیان در وزن منفی ۵۸ کیلوگرم با نمایشی درخشان ضمن ایستادن بر سکوی سوم این رقابت‌ها جواز حضور در اردوی تیم ملی تکواندو زیر ۲۱ سال کشور را نیز دست یافت.

وی ادامه داد: این موفقیت درخشان حاصل زحمات این ورزشکار پرتلاش و همراهی مربیان است و امیدواریم شاهد درخشش بیشتر او در عرصه‌های ملی و بین‌المللی باشیم.