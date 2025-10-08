به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه نمایش با پخش فیلم «تعطیلات عجیب» محصول ۲۰۲۳، مخاطبانش را به سفری احساسی در دل انسان معاصر دعوت می‌کند؛ فیلمی که میان عشق، ازخودگذشتگی و کشف دوباره خود، مرز باریکی ترسیم می‌کند.

فیلم «تعطیلات عجیب» پنج شنبه ۱۷ مهر ماه ساعت ۲۳ روانه انتن شبکه نمایش می‌شود.

داستان فیلم درباره یک زن به نام لوسی است که رابطه پیچیده‌ای با خانواده‌ غیرمتعارف خود دارد. در شب کریسمس، مادر لوسی ناگهان ناپدید می‌شود و این اتفاق باعث می‌شود که او مجبور شود اعضای خانواده را کنار هم جمع کند تا به دنبال مادر گمشده‌اش بگردند.

این سفر نه تنها به کشف راز‌های پنهان خانواده خواهد انجامید، بلکه لوسی نیز با شناختن خود و روابط دیگران، به یافتن پاسخ‌هایی برای سوالات زندگی خود خواهد رسید.

سوزان گالاگر، ساویر اسپیلبرگ، جوئل موری، کامفورت کلینتون، نیل کیسی و سوفی فون هاسلبرگ در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

«تعطیلات عجیب» در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شده و شبکه نمایش سیما برای مخاطبان خود آن را پخش خواهد کرد.

فیلم سینمایی «کمانداران آمازون»

فیلم سینمایی «کمانداران آمازون» با گویندگی ۲۳ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد گویندگی (دوبلاژ) اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.

این سینمایی در گونه ماجراجویی و درام محصول کره جنوبی در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه دو سیما پخش شود.

مدیر دوبله این سینمایی شیلا آژیر و صدابردار آن پیمان صالحی است.

بابک اشکبوس، مهرخ افضلی، رضا الماسی، دانیال الیاسی، محمد بهاریان، علی بیگ محمدی، ارسلان جولایی، شراره حضرتی، امیر حکیمی، حسین سرآبادانی، لادن سلطان پناه، ابوالفضل شاه بهرامی، فاطمه شعشعانی، پریا شفیعیان، خشایار شمشیرگران، محمد صادقیان، سحر صحامیان، بهروز علی محمدی، پویا فهیمی، امیربهرام کاویانپور، علی منانی، علی همت مومیوند و شیلا آژیر صداپیشه‌های این اثر بوده‌اند.

این فیلم درباره جین بونگ یک مربی تیراندازی با کمان است که حین یک سفر با هلی‌کوپتر دچار سانحه شده و در یک روستای ناشناخته در آمازون سقوط می‌کند و زنده می‌ماند.

او بعد از آشنایی با اهالی این روستا که زندگی بدوی دارند، سه نفر از آنها را که جنگجو و در تیراندازی خیلی ماهر هستند انتخاب می‌کند و با خودش به کره جنوبی می‌برد و آنها را به عنوان نفرات اصلی در مسابقات مهمی شرکت می‌دهد آنها بعد از قهرمانی به روستای خودشان برمی‌گردند.