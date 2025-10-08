پخش زنده
شبکه تهران «مستند ایران» را هر شب ساعت ۲۲:۳۰ پخش میکند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، تنوع اقلیمی و ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری ایران موضوع این مجموعه است.
فیلم گاو محصول ۱۳۴۷ به کارگردانی مرحوم داریوش مهرجویی جمعه، ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار پخش میشود.
این فیلم داستان مردی روستایی است که دلبسته گاوی است که از آن برای امرار معاش خانواده اش استفاده میکند.
شبکه نسیم نیز پخش فصل دوم برنامه «درنگ» را بزودی آغاز میکند.
طرح مسائل سیاسی و اجتماعی ایران و جهان در قالب طنز رویکرد این برنامه است.
شکارچیان آرامگاه امروز ساعت ۱۲:۳۰ از شبکه مستند پخش میشود.
کاوشهای باستان شناسان در آرامگاههای باستانی و یافتهها آنها موضوع این مجموعه است.