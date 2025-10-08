در دومین سالروز عملیات «طوفان الاقصی» شهر‌های مختلف پاکستان شاهد برگزاری راهپیمایی‌ها و اجتماعات گسترده‌ای در همبستگی با مردم فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی بود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، در این راهپیمایی ها که با فراخوان احزاب و گروه های مختلف سیاسی و مذهبی برگزار شد، شرکت‌کنندگان با تأکید بر تداوم حمایت از مقاومت اسلامی، طرح‌های موسوم به «صلح» آمریکا را تلاشی برای حفظ اسرائیل و انحراف افکار عمومی جهان اسلام دانستند.

همزمان با دومین سالروز آغاز عملیات «طوفان الاقصی» در شهرهای مختلف پاکستان از جمله «لاهور»، «اسلام‌آباد»، «کراچی»، «مولتان»، «کویته» و منطقه گلگت بلتستان تظاهرات و اجتماعات گسترده‌ای در حمایت از مقاومت فلسطین برگزار شد.

در این مراسم هزاران نفر از اقشار مختلف مردم با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین و پلاکاردهای ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی، جنایات رژیم صهیونیستی را در غزه محکوم کردند و خواستار وحدت جهان اسلام در حمایت از آرمان فلسطین و حماس شدند.

در بیانیه پایانی یکی از این اجتماعات که در شهر لاهور به همت تحریک بیداری امت مصطفی برگزار شد، آمده است: جنگ غزه دیگر صرفاً یک نبرد نظامی نیست، بلکه به صحنه‌ای از رویارویی فکری، سیاسی و اخلاقی میان محور مقاومت و قدرت‌های سلطه‌گر تبدیل شده است.

سخنرانان اعلام کردند که عملیات «طوفان الاقصی» نقطه عطفی در تاریخ معاصر بود که موازنه قدرت را در منطقه تغییر داد و اسرائیل را از جایگاه برتری نظامی به موضع ضعف و انزوا کشاند.

شرکت‌کنندگان با اشاره به ناکامی‌های پی‌درپی رژیم صهیونیستی و حامیان غربی‌اش، تصریح کردند، آمریکا اکنون با طرح‌های به‌اصطلاح صلح در پی آن است که شکست‌های خود را در قالب مذاکرات سیاسی پنهان کند، آنان هشدار دادند که کشورهای اسلامی نباید به چنین طرح‌هایی اعتماد کنند، چرا که هدف واقعی آن‌ها حفظ امنیت اسرائیل و تضعیف مقاومت فلسطین است.

در بخش دیگری از سخنرانی‌ها تأکید شد، امروز محور مقاومت از یمن تا لبنان و از فلسطین تا ایران به عنوان جبهه‌ای واحد در برابر استعمار نوین ایستاده است و این همبستگی، نتیجه مستقیم آگاهی ملت‌ها و بیداری امت اسلامی است.

شرکت‌کنندگان در راهپیمایی های ضد صهیونیستی پاکستان خواستار پایان فوری محاصره غزه، بازسازی مناطق ویران‌شده و محاکمه عاملان جنایات جنگی شدند.

مسلمانان پاکستانی با اعلام مخالفت صریح خود با راه حل دو کشوری پر مشکل فلسطین خواستار پایبندی دولت این کشور به مواضع بنیانگذار جمهوری اسلامی پاکستان مبنی بر به رسمیت نشناختن رژیم اشغالگر صهیونیستی شدند.

در این راهپیمایی‌ها، حضور پرشور زنان، جوانان و علمای دینی نشان داد که حمایت از فلسطین در پاکستان نه یک واکنش مقطعی بلکه بخشی از وجدان جمعی و هویت امت اسلامی است.