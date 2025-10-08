پخش زنده
۶۸۸ عنوان شغلی مورد تقاضا در نیمه نخست امسال، از سوی کمیتهها به عنوان مشاغل سخت و زیان آور در خراسان جنوبی مورد تایید قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی از افزایش رسیدگی به پروندههای مشاغل سخت و زیانآور در نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: از مجموع ۸۵۷ درخواست واصله، تعداد ۷۶۴ درخواست در کمیتههای بدوی و تجدیدنظر استانی مورد بررسی قرار گرفته که در نتیجه ۶۶۸ درخواست تأیید شده است.
اشرفی با اشاره به بررسی هزار و ۵۱۵ شغل در این بازه زمانی، افزود: از این تعداد، هزار و ۱۳۷ شغل به عنوان مشاغل سخت و زیانآور مورد تأیید کمیتهها قرار گرفته است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی افزود: در نیمه نخست سال جاری، ۳۵ جلسه کمیتههای بدوی و تجدیدنظر استانی برگزار شده است که نشان از اهتمام جدی حوزه تخصصی اداره کل در رسیدگی دقیق و تسریع در روند بررسی پرونده متقاضیان دارد.
اشرفی با قدردانی از همکاری دستگاههای عضو کمیتههای استانی گفت: این تلاشها در راستای تحقق سیاستهای دولت وفاق ملی و شعار سال، گامی مؤثر برای حمایت از جامعه کار و تولید استان است.