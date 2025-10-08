بازار برق بورس انرژی ایران میزبان دادوستد ۵۰۴ میلیون و ۷۶۷ هزار و ۴۰ کیلووات ساعت برق و ثبت مجموع ارزشی معادل ۹۲۵ میلیارد و ۲۵۳ میلیون ریال طی روز پانزدهم مهر بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت بورس انرژی اعلام کرد: ۵۰۰ میلیون و ۱۲۶ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس، طی این روز در تابلو مشتقه برق بورس انرژی ایران به شکل سلف دادوستد شد؛ این معامله به ثبت مجموع ارزشی معادل ۷۵۰ میلیارد ریال انجامید. همچنین در این روز یک میلیون و ۳۴۴ هزار کیلووات ساعت دیگر برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل فیزیکی در تابلو فیزیکی برق معامله شد.

این در حالی بود که تابلو مشتقه برق سبز نیز در این روز میزبان معامله ۳ میلیون و ۲۹۷ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های تجدید پذیر به شکل سلف بود.