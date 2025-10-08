به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عباس‌آباد در حاشیه مراسم آغازطرح احداث جاده ساحلی شهر عباس‌آباد از رفع موانع قانونی این طرح و آغاز رسمی عملیات اجرایی آن خبر داد.

درویش با اشاره به جایگاه ویژه این طرح در سطح مازندران گفت: طرح جاده ساحلی عباس‌آباد به‌عنوان نمونه‌ای شاخص در کل استان مطرح شده است که با حمایت کامل دستگاه قضایی انجام شد.

وی ادامه داد:با پشتوانه این حمایت‌ها بررسی‌های قانونی طرح آغاز شد و امروز شاهد آغاز عملیات اجرایی این طرح مهم هستیم. کلنگ‌زنی فاز اول انجام شد و فاز‌های بعدی نیز در دو شهر دیگر در حال بررسی نهایی است که به‌زودی اجرا خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عباس‌آباد در پایان از حمایت‌های همه مسئولان و مردم شریف و شهیدپرور شهرستان عباس‌آباد قدردانی کرد و گفت: همدلی مردم با مسئولان رمز پیشبرد این پروژه مهم بوده و امیدواریم با تداوم این همراهی، شاهد بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از جاده ساحلی باشیم.