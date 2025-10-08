به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالکریم حسین‌زاده، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور از افزایش چشمگیر بودجه در نظر گرفته شده برای فعالیت‌های دانش بنیان در حوزه توسعه روستایی و عشایری خبر داد.



حسین زاده در همایش روزی ملی روستا و عشایر گفت: روستا و عشایر باید به بطن بودجه‌ریزی کشور بازگردند و اگر این نگاه اصلاح نشود، همه ما آسیب خواهیم دید.



وی با بیان اینکه معاونت توسعه روستایی صدای بی‌صدایان است، افزود: ما آمده‌ایم تا حق مردم روستا را مطالبه کنیم و قسم خورده‌ایم که بودجه‌ریزی‌ها را مبتنی بر شاخص‌های محرومیت، نیاز و عدالت منطقه‌ای تنظیم کنیم.