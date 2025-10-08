رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران همزمان با هفته نیروی انتظامی با حضور در منزل سرهنگ شهید حسین لطفی وند از شهدای جنگ ۱۲ روزه نیروی انتظامی، با خانواده این شهید دیدار و گفت‌و‌گو کرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، آقای اوحدی در این دیدار با ابراز همدردی با این خانواده، گفت: انسان این ظرفیت را دارد که به مراتبی از کمال برسد تا سرانجام او ختم به شهادت شود.

وی افزود: خدای متعال همراه خانواده شهداست و جانشین شهید در خانواده اوست.

اوحدی در ادامه با تبریک هفته نیروی انتظامی، گفت: نیروی انتظامی در مرز‌ها از حریم کشور دفاع می‌کنند و ما عزت کشور را مدیون شهدای فراجا هستیم.