بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در روز چهارشنبه ۱۶ مهر میزبان چندین عرضه مهم و سنگین صادراتی فرآورده‌های هیدروکربوری از جمله ۳۵ هزار تن نفتای سنگین پالایش نفت آبادان و ۲۰ هزار تن متانول شرکت پتروشیمی سبلان و ۲ هزار تن گاز مایع شرکت ملی نفت ایران نیز در رینگ بین‌الملل است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت بورس انرژی اعلام کرد: مجموع ارزش ریالی معاملات روز پانزدهم مهر در بورس انرژی ایران به ۴۶ هزار و ۶۰۸ میلیارد ریال رسید که ۸۱ درصد آن مربوط به معاملات رینگ بین‌الملل بود و مابقی مربوط به رینگ داخلی، معامله برق و ابزار‌های مالی است.

نفت ستاره خلیج فارس، فروشنده برتر صادراتی

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در این دوره ۳۵ هزار تن نفتای کامل و ۲۸۰ هزار بشکه نفت سفید را با قیمت‌های رقابتی در رینگ بین‌الملل به فروش رساند که مجموع ارزش معاملات آن به بیش از ۲۸ هزار میلیارد ریال رسید.

شرکت ملی نفت ایران، فروشنده برتر رینگ داخلی

در رینگ داخلی بورس انرژی، شرکت ملی نفت ایران ۱۲۰ هزار بشکه میعانات گازی را طی چند عرضه به فروش رساند که ارزش این معاملات به حدود ۶ هزار و ۵۹۰ میلیارد ریال رسید.

معامله بیش از ۵۰۵ میلیون کیلووات ساعت برق

بازار برق بورس انرژی ایران طی روز پانزدهم مهر شاهد دادوستد بیش از ۵۰۴ میلیون کیلووات ساعت برق به ارزش ۹۲۵ میلیارد ریال بود. بخش عمده این معاملات در تابلو مشتقه برق و تابلو فیزیکی برق صورت گرفت، همچنین تابلو مشتقه برق سبز نیز میزبان معامله برق تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر بود.

معاملات پررونق در رینگ ابزار‌های مالی

در بخش ابزار‌های مالی بورس انرژی، معاملات به ارزش بیش از ۱.۳ هزار میلیارد ریال ثبت شد. از جمله معامله ۲۵ میلیون واحد صندوق سینرژی، دادوستد ۶.۹ میلیون ورقه گواهی صرفه‌جویی و ۲.۱ میلیون ورقه گواهی ظرفیت نقدی بود. همچنین یک قرارداد سلف موازی برق نیز به ارزش ۵۶۰ میلیون ریال معامله شد.