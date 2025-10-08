پخش زنده
دو متخلف شکار غیرمجاز در مناطق آزاد شهرستان قاین دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان قاین گفت:در پی دریافت گزارش از همیاران افتخاری محیطزیست مبنی بر وقوع تخلف شکار در مناطق آزاد، مأموران یگان حفاظت با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت وارد عمل شدند و دو متخلف را شناسایی و دستگیر کردند.
صادقی افزود:در بازرسی از منزل یکی از متخلفان، مقادیری گوشت متعلق به شکار یک راس آهو، دو قطعه کبک، یک قبضه سلاح ساچمهزنی و ۲۹ عدد فشنگ کشف و ضبط شد.
وی گفت: همچنین از متخلف دیگر سه قطعه کبک، ۲۳ عدد سنگدان کبک، یک قبضه سلاح ساچمهزنی و سه عدد فشنگ کشف و ضبط شد.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان قاین گفت:این تخلفات در مناطق آزاد شهرستان رخ داده و گزارش دقیق همیاران افتخاری محیطزیست نقش کلیدی در شناسایی و پیگیری آنها داشته است.
صادقی افزود:متخلفان پس از تشکیل پرونده، برای رسیدگی قضایی به مراجع قضایی معرفی شدند.