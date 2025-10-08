مدیرکل دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری از الزام ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها به بارگذاری و به‌روزرسانی اطلاعات مکانی طرح‌های جامع و تفصیلی در سامانه یکپارچه «سینام» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،نیکخواه‌نائینی، مدیرکل دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری، اعلام کرد که سامانه یکپارچه نقشه و اطلاعات مکانی وزارت راه و شهرسازی (سینام) به منظور جمع‌آوری و مدیریت داده‌های مکانی طرح‌های توسعه و عمران شهری راه‌اندازی شده و ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها موظف به بارگذاری و به‌روزرسانی مداوم این اطلاعات در سامانه هستند.

این الزام در قالب بخشنامه‌ای از سوی معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی صادر شده و هدف آن اجرای بند (الف) ماده (۵۳) قانون برنامه هفتم و تحقق الزامات سامانه پنجره واحد زمین و ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.

نیکخواه‌نائینی با تأکید بر اهمیت یکپارچگی داده‌ها، گفت که این سامانه بستری شفاف و منسجم برای تبادل داده‌های مکانی میان نهادهای مختلف حاکمیتی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان امور اراضی و شرکت ملی پست فراهم می‌کند. به‌روزرسانی مستمر اطلاعات مکانی طرح‌های جامع و تفصیلی موجب جلوگیری از مغایرت در محدوده‌ها، حریم‌ها و ضوابط کاربری اراضی می‌شود.

وی افزود: سامانه سینام از دو بخش اصلی تشکیل شده است؛ یکی سامانه اطلاعات توصیفی طرح‌ها که داده‌های غیرمکانی مانند مشخصات شهر، تاریخ تصویب و دستگاه‌های همکار را گردآوری می‌کند و دیگری سامانه اطلاعات مکانی که به نقشه‌های GIS و لایه‌های مختلف شامل محدوده، کاربری اراضی، شبکه معابر و ضوابط تراکمی می‌پردازد. ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها موظف‌اند نمایندگان حوزه شهرسازی خود را معرفی و مشخصات آنان را برای ایجاد حساب کاربری در سامانه به مرکز فناوری و امنیت فضای مجازی وزارت راه و شهرسازی ارسال کنند. سپس این نمایندگان باید به طور منظم نسبت به بارگذاری و به‌روزرسانی داده‌های مکانی و توصیفی طرح‌ها اقدام کنند.

نیکخواه‌نائینی تاکید کرد: این اقدامات زمینه‌ساز مدیریت داده‌محور و شفاف برنامه‌ریزی شهری بوده و دسترسی برخط به داده‌های مکانی و توصیفی موجب افزایش هماهنگی بین نهادی، تسهیل نظارت و پیشگیری از تصمیم‌گیری‌های متعارض در سطوح مختلف خواهد شد. وی این طرح را گامی اساسی در بهبود نظام حکمرانی زمین و ارتقای کیفیت برنامه‌ریزی شهری در کشور دانست.