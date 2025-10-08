سرپرست جهاد کشاورزی رامشیر از اجرای عملیات ایمن سازی رایگان دام‌های سبک و سنگین روستائیان و عشایر این شهرستان در برابر بیماری‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هادی عرفانی اصل گفت: شبکه دامپزشکی رامشیر به ارائه خدمات مشاوره‌های درمانی در راستای فعالیت‌های دامپروری و پرورش طیور به روستائیان می‌پردازد که این اقدامات در راستای رسالت‌های بهداشتی و پیشگیری از بیماری‌های دامی انجام می‌گیرد.

وی افزود: اکیپ درمانی اعزامی به روستا‌ها طی ایام هفته دفاع مقدس با مراجعه به روستا‌های محروم و دورافتاده اقدام به ویزیت، ایمن سازی دام سبک علیه تب برفکی به صورت رایگان در جمعیت دام‌ها در روستا‌های روستا‌های عگل بچای. رمیله و شکریات کردند.

عرفانی اصل اظهار داشت: در این رزمایش تعداد ۱۵۰ راس ویزیت رایگان و ۳ هزار و ۵۰۰ راس دام سبک و تعداد ۲۴۰ رأس دام سنگین علیه بیماری تب برفکی ایمن سازی شدند.