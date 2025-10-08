

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون عمرانی فرمانداری شهرستان بردسکن در جلسه ستاد توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر این شهرستان در حوزه انرژی‌های پاک، گفت: تا کنون تنها در بخش کشاورزی، ۱۱ مگاوات نیروگاه خورشیدی در بردسکن اجرا شده است.

مجتبی احمدیان افزود : همچنین ۲۱ مگاوات دیگر شامل ۷ نیروگاه ۳ مگاواتی توسط دولت و شرکت ساتبا در حال اجراست. علاوه بر این، مجوز احداث حداقل ۸۰ مگاوات نیروگاه دیگر نیز صادر شده است.

وی با اشاره به هزینه‌های سنگین ساخت این نیروگاه‌ها افزود: در حال حاضر، ساخت هر مگاوات نیروگاه خورشیدی بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان هزینه دارد که نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری قابل توجه در مسیر توسعه پایدار و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی است.