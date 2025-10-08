پخش زنده
براساس اعلام سازمان حمایت؛ مهلت تحویل خودرو در تمامی قراردادهای فروش باید بر اساس روز تقویمی تعیین شود و استفاده از قید روز کاری در قراردادها مخالف آییننامه و فاقد اعتبار حقوقی است.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ با توجه به مفاد آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، مهلت تحویل خودرو در تمامی قراردادهای فروش باید بر اساس روز تقویمی تعیین شود.
بر این اساس، استفاده از قید "روز کاری" در قراردادها مخالف آییننامه و فاقد اعتبار حقوقی است.
شانیان، معاون بازرسی و نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در آیین نامه مذکور تاکید کرده است که در راستای حفظ حقوق مصرفکنندگان و پیشگیری از طرح شکایات قضایی، ضروری است در قراردادهای جاری که از قید روز کاری استفاده شده، تحویل خودرو بر اساس روز تقویمی محاسبه و اجرا شود.
در آیین نامه سازمان حمایت همچنین آمده است که از این پس کلیه قراردادهای جدید نیز باید صرفاً با لحاظ روز تقویمی منعقد شوند و شرکتهای خودروساز مکلف به رعایت این موضوع هستند. مسئولیت حسن اجرای این موضوع بر عهده شرکتهای طرف قرارداد بوده و در صورت تخلف، مراتب از طریق دستگاههای ذیربط قابل پیگیری خواهد بود.