اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید یزد، بذر کلزا رقم «دلگان» را برای کشت پاییزه تأمین کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در راستای حمایت از توسعه کشتهای پاییزه و تأمین بهموقع نهادههای کشاورزی، اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید روستایی استان یزد اقدام به تأمین و عرضه بذر کلزا رقم «دلگان» برای کشت پاییزه در مهرماه کرده است. این اقدام با هدف تسهیل زراعت برای کشاورزان متقاضی کاشت این دانه روغنی در استان یزد انجام شده است.
آقای بلدی، مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی استان یزد، با اعلام این خبر گفت: «بذر کلزا رقم دلگان یکی از ارقام اصلاحشده و سازگار با شرایط اقلیمی مختلف کشور است. این رقم علاوه بر عملکرد بالا، از مقاومت مطلوبی در برابر تنشهای محیطی برخوردار بوده و با شرایط کمآبی استان یزد نیز سازگاری دارد.»
وی افزود: «از مهمترین مزایای کشت کلزا میتوان به افزایش حاصلخیزی خاک، بهبود تناوب زراعی و کاهش آفات و بیماریهای خاکزاد اشاره کرد. همچنین روغن استحصالشده از کلزا دارای کیفیت بسیار بالایی است.»
توسعه کشت کلزا در استان کویری یزد از منظر امنیت غذایی نیز حائز اهمیت است؛ چراکه ضمن ارتقای بهرهوری زمینهای کشاورزی، میتواند در کاهش وابستگی کشور به واردات دانههای روغنی مؤثر واقع شده و گامی مهم در حمایت از تولید و اقتصاد داخلی باشد.
کشاورزان علاقهمند به کاشت این محصول استراتژیک میتوانند برای دریافت بذر کلزا رقم «دلگان» به دفتر اتحادیه تعاونی تولید استان یزد به آدرس میدان مدرسی، خیابان هجرت، خیابان اباصالح مراجعه کنند.