به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط سمنان به شرح ذیل انجام می‌شود:

شاهرود:

- کوچه ۲۲ واقع درخیابان ۲۸ متری باغ زندان ازساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر

- کوچه ۲۰ واقع درخیابان ۲۸ متری باغ زندان از ساعت ۱۳ الی ۱۷ بعداز ظهر