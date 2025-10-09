پخش زنده
امروز: -
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز پنجشنبه هفدهم مهر ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط سمنان به شرح ذیل انجام میشود:
شاهرود:
- کوچه ۲۲ واقع درخیابان ۲۸ متری باغ زندان ازساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر
- کوچه ۲۰ واقع درخیابان ۲۸ متری باغ زندان از ساعت ۱۳ الی ۱۷ بعداز ظهر