حمله مرگبار به کاروان نیرو‌های امنیتی در شمال غرب پاکستان جان ۱۱ نظامی از جمله دو افسر ارتش را گرفت و تعدادی دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تازه‌ترین حادثه مرگبار علیه نیرو‌های امنیتی در پاکستان درحالی اتفاق افتاده که تنش‌ها میان این کشور با افغانستان به دلیل اختلافات در کنترل مرز‌ها و سرزنش متقابل مبنی بر کم کاری در نبرد با پدیده تروریسم همچنان ادامه دارد.

گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان مسوولیت اغلب بمب‌گذاری‌ها و حملات مسلحانه علیه نیرو‌های امنیتی پاکستان به ویژه در مناطق مشترک مرزی با افغانستان را برعهده گرفته و اسلام‌آباد نیز مدعی است که عناصر این گروه آزادانه در قلمروی افغانستان تردد می‌کنند.

پاکستان همچنین همسایه شرقی خود هند را به حمایت مالی و لجستیکی از عناصر تروریستی به ویژه تحریک طالبان پاکستان متهم می‌کند.

براساس این گزارش، کاروان نیرو‌های امنیتی پاکستان صبح امروز در حوالی تهال اورک زی واقع در نزدیکی منطقه کَُرَم هدف یورش مهاجمان ناشناس قرار گرفت که طی آن ۱۱ نظامی از جمله یک سرهنگ و سرگرد ارتش کشته شدند.

گفته می‌شود تعدادی از نظامیان زخمی و برخی از آنان نیز ناپدید هستند. هیچ فرد یا گروهی تاکنون مسوولیت این حمله را برعهده نگرفته است.

پیش‌تر طالبان پاکستانی مسوولیت حمله انتحاری روز ۸ مهر امسال به مقر نیرو‌های سپاه مرزی در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان را برعهده گرفت که طی آن ۱۰ نفر کشته و ۱۹ نفر دیگر زخمی شدند.