روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ تن گوشت مرغ در آذربایجانغربی توزیع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با اشاره به تولید روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ تن گوشت مرغ در استان گفت: نیاز مصرف روزانه استان به گوشت مرغ ۲۸۸ تن است که درحال حاضر برای تنظیم بازار و جلوگیری از نوسان قیمتها، بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ تن گوشت مرغ گرم در سطح استان توزیع میشود.
پرویز بستانچی افزود: در ماه گذشته شش میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی در استان انجام شده که با این میزان جوجه ریزی بازار مرغ در استان طی روزهای آینده به ثبات کامل میرسد.
بستانچی اظهارکرد: گرمای شدید مردادماه موجب کاهش جوجهریزی و کاهش عرضه گوشت مرغ در بازار شده بود که با برنامهریزی و اقدامات بهموقع سازمان جهاد کشاورزی، وضعیت بازار بهسرعت به حالت عادی بازگشت.
وی گفت: با انجام این میزان جوجه ریزی، وفور عرضه و ثبات در بازار گوشت مرغ در شهریورماه محقق شده است و در صورت تولید مازاد، شرکت پشتیبانی امور دام برای خرید و ذخیرهسازی وارد عمل میشود.
بستانچی، با بیان اینکه جوجهریزی پنج تا پنج میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه برای تأمین نیاز استان در هر دوره کافی است، افزود: تنها در روزهای خاص و مناسبتها مصرف افزایش مییابد و در سایر روزها استان با کمبود مواجه نیست.
وی، قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم در بازار استان را یک میلیون و ۲۸۰ هزار ریال اعلام کرد و گفت: قیمتها بهصورت مستمر کنترل میشود تا تعادل در زنجیره تولید و عرضه برقرار بماند.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی، با اشاره به رویکرد جهاد کشاورزی استان گفت: هدف این سازمان، برقراری تعادل در زنجیره تولید و مصرف، پشتیبانی از تولیدکنندگان و تأمین مستمر نیاز مردم به گوشت مرغ است.
بستانچی، با اشاره به تأمین نهادههای مورد نیازتولیدکنندگان اضافه کرد: نهادههای خریداری شده وارد استان شده و توزیع آن از طریق سامانههای مربوط در حال انجام است.