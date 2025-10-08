به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به تولید روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ تن گوشت مرغ در استان گفت: نیاز مصرف روزانه استان به گوشت مرغ ۲۸۸ تن است که درحال حاضر برای تنظیم بازار و جلوگیری از نوسان قیمت‌ها، بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ تن گوشت مرغ گرم در سطح استان توزیع می‌شود.

پرویز بستانچی افزود: در ماه گذشته شش میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی در استان انجام شده که با این میزان جوجه ریزی بازار مرغ در استان طی روز‌های آینده به ثبات کامل می‌رسد.

بستانچی اظهارکرد: گرمای شدید مردادماه موجب کاهش جوجه‌ریزی و کاهش عرضه گوشت مرغ در بازار شده بود که با برنامه‌ریزی و اقدامات به‌موقع سازمان جهاد کشاورزی، وضعیت بازار به‌سرعت به حالت عادی بازگشت.

وی گفت: با انجام این میزان جوجه ریزی، وفور عرضه و ثبات در بازار گوشت مرغ در شهریورماه محقق شده است و در صورت تولید مازاد، شرکت پشتیبانی امور دام برای خرید و ذخیره‌سازی وارد عمل می‌شود.

بستانچی، با بیان اینکه جوجه‌ریزی پنج تا پنج میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه برای تأمین نیاز استان در هر دوره کافی است، افزود: تنها در روز‌های خاص و مناسبت‌ها مصرف افزایش می‌یابد و در سایر روز‌ها استان با کمبود مواجه نیست.

وی، قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم در بازار استان را یک میلیون و ۲۸۰ هزار ریال اعلام کرد و گفت: قیمت‌ها به‌صورت مستمر کنترل می‌شود تا تعادل در زنجیره تولید و عرضه برقرار بماند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، با اشاره به رویکرد جهاد کشاورزی استان گفت: هدف این سازمان، برقراری تعادل در زنجیره تولید و مصرف، پشتیبانی از تولیدکنندگان و تأمین مستمر نیاز مردم به گوشت مرغ است.

بستانچی، با اشاره به تأمین نهاده‌های مورد نیازتولیدکنندگان اضافه کرد: نهاده‌های خریداری شده وارد استان شده و توزیع آن از طریق سامانه‌های مربوط در حال انجام است.