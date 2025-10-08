پخش زنده
رئیس کمیته امداد امام خمینی دزفول گفت: همزمان با بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید، ۲هزار و ۱۵۰ بسته نوشت افزار تهیه و بین دانش آموزان زیرپوشش کمیته امداد دزفول توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسعود رحیمی اظهار کرد: هر ساله در شهریورماه و با نزدیک شدن به ایام بازگشایی مدارس کمیته امداد خمینی دزفول اقدام به توزیع نوشت افزار بین دانش آموزان زیر پوشش میکند.
وی افزود: در سال جدید تحصیلی نیز با تلاشهای صورت گرفته و تامین اعتبار لازم و مشارکت خیرین و نیکوکاران، ۲ هزار و ۱۵۰ بسته نوشت افزار برای همه دانش آموزان زیر پوشش کمیته امداد دزفول تهیه شد.
رحیمی بیان داشت: ارزش ریالی این بستهها افزون بر ۲۰ میلیارد ریال است که از محل اعتبارات کمیته امداد و مشارکت خیرین تهیه شدهاند.
رئیس کمیته امداد دزفول با اشاره به آغاز جشن عاطفههای امسال از ابتدای شهریور و ادامه آن تا پایان مهرماه، تصریح کرد: پیش بینی میشود مبالغ خوبی در پایگاههای کمیته امداد، مراکز نیکوکاری و خیرین جمع آوری شود که به تسریع با اولویت بین دانش آموزان زیر پوشش و نقاط محروم توزیع خواهد شد.
وی میگوید: مردم خیر و نیکوکار میتوانند از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۲۴۳۲۴ و کد دستوری #۰۶۱۴*۸۸۷۷* کمکهای خود را به دست دانش آموزان نیازمند برسانند.
۲ هزار و ۳۷۲ دانش آموز نیازمند زیرپوشش کمیته امداد دزفول هستند.