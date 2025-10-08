کادر فنی فدراسیون بوکس ورزشکار و مربی کردستانی را به دور جدید اردوی تیم ملی نوجوانان کشور دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مرحله جدید اردوی آماده سازی تیم ملی بوکس رده سنی نوجوانان کشور در روز‌های ۱۸ لغایت ۲۸ مهرماه به میزبانی تهران و در سالن بوکس ناطق نوری مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار می‌شود.

بر این اساس کاروان مولودی بوکسور نوجوان کردستانی بیژن عبدالملکی مربی توانمند کردستانی نیز از سوی سرمربی تیم ملی در این اردوی ۱۰ روزه حضور خواهند داشت.

تیم ملی بوکس نوجوانان کشورمان خود را برای حضور موفق در مسابقات نوجوانان آسیایی آماده می‌کند.