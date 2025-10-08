پخش زنده
با اعلام فدراسیون جهانی تنیس روی میز وانیا یاوری ملی پوش نوجوان تنیس رویمیز ایران جواز حضور در رقابتهای قهرمانی نوجوانان جهان را بدست آورد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، وانیا یاوری ملی پوش شایسته نوجوانان دختر کشورمان نیز با قرار گرفتن در جایگاه پنجاهم رده سنی کمتر از ۱۵ سال دنیا جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را کسب کرد.
با سهمیه اعطایی به وانیا یاوری، تعداد نمایندگان اعزامی ایران به رقابتهای تنیس روی میز نوجوانان و جوانان جهان به ۶ نفر افزایش یافت.
این مسابقات آبان به میزبانی رومانی برگزار میشود. پیش از این تیم نوجوانان ایران سهمیه کامل حضور در بخش انفرادی، دوبل و تیمی این رقابتها را کسب کرد. این تیم با ترکیب مبین امیری، عرشیا لرستانی، فراز شکیبا و رامین شاه علی در این رویداد حاضر میشود.
همچنین بنیامین فرجی هم پیش از سهمیه شرکت در بخش انفرادی جوانان مسابقات رومانی را از آن خود کرده بود.
مهران احدی و امین میرالماسی به عنوان سرمربی و مربی تیم نوجوانان را در این مسابقات همراهی میکنند. میعاد مکیف و مریم معظمی هم مربی فرجی و یاوری در این رقابتها خواهند بود.