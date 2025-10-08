پخش زنده
«سید عمار حکیم» رهبر جریان «حکمت ملی» عراق و «نیچروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق در دیدار با یکدیگر بر لزوم همکاری بین احزاب سیاسی و نهادهای حکومتی برای حفاظت از امنیت این کشور تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در بیانیه ریاست اقلیم کردستان عراق آمده است: رئیس جریان حکمت ملی و هیات همراهش سه شنبه شب مورد استقبال نیچروان بارزانی قرار گفت و دو طرف در این دیدار درباره اوضاع عمومی عراق و اقلیم کردستان این کشور، مسیر سیاسی کشور، روابط بین اربیل و بغداد، انتخابات پیش روی پارلمان عراق و شرایط مناطق مختلف گفتوگو کردند.
دو طرف در این دیدار بر اهمیت حل و فصل مسائل باقیمانده در عراق بویژه مسائل مربوط به روابط اربیل و بغداد و بر لزوم همکاری بین احزاب سیاسی و نهادهای حکومتی برای جلوگیری از هرگونه تنش و حفاظت از امنیت و ثبات در عراق تاکید کردند.
سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق صبح سه شنبه وارد شهر اربیل در اقلیم کردستان این کشور شد و با «مسرور بارزانی» نخست وزیر اقلیم کردستان عراق دیدار و در مورد پروندههای مشترک بین بغداد و اربیل گفتوگو کرد.