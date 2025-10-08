پخش زنده
آمارها نشان میدهد که جمعیت در زندانهای ایالتی و فدرال آمریکا ۲ درصد افزایش یافته و این موضوع هشدار کارشناسان را درپی داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جمعیت زندانیان آمریکا برای دومین سال متوالی افزایش یافت و تلاشهای دولتی برای کاهش شمار زندانیان را در یک دهه گذشته خنثی کرد.
گزارش جدید جمعیت زندانیان از دفتر آمار دادگستری فدرال آمریکا که پیش از تعطیلی دولت فدرال این کشور منتشر شد، نشان میدهد که در آخرین روز سال ۲۰۲۳، بیش از یک میلیون و ۲۵۴ هزار نفر در زندانهای ایالتی و فدرال زندانی بودهاند.
براساس این آمار، جمعیت زندانیان بیش از ۲۴ هزار نفر در مقایسه با سال قبل، یا حدود ۲ درصد افزایش یافته است.
این افزایش پس از افزایش در سال ۲۰۲۲ رخ داده است که نخستین افزایش از سال ۲۰۱۰ را نشان میدهد، زمانی که جمعیت زندانیان پس از اوج گرفتن در اواسط دهه ۲۰۰۰، کاهش تدریجی را آغاز کرد.
آخرین آمار نشان میدهد که زنان همچنان سهمی از جمعیت زندانیان آمریکا را تشکیل میدهند و تعداد آنها سریعتر از مردان در حال افزایش است.
بین سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، جمعیت زندانیان زن حدود ۴ درصد افزایش یافت و از بیش از ۸۷ هزار نفر به ۹۱ هزار و ۱۰۰ نفر رسید. جمعیت مردان در همین دوره حدود ۲ درصد افزایش یافت. ۳۸ ایالت شاهد رشد جمعیت مردان زندانی خود بودند، در حالی که ۴۱ ایالت افزایش جمعیت زنان را گزارش کردند.
نیومکزیکو، مین و داکوتای جنوبی بالاترین نرخ رشد جمعیت زندانیان خود را ثبت کردند.
۷ ایالت پرجمعیت دیگر، یعنی فلوریدا، جورجیا، کارولینای شمالی، نیویورک، اوهایو، تگزاس و ویسکانسین در همین دوره بیش از هزار نفر به فهرست زندانیان خود اضافه کردند.
این رشد درحالی رخ میدهد که زندانهای آمریکا با یک تغییر جمعیتی دیگر دستوپنجه نرم میکنند؛ جمعیتی که به سرعت در حال پیر شدن است. در سال ۲۰۲۳، تقریبا از هر ۴ زندانی، یک نفر ۵۰ سال یا بیشتر سن داشته است.
برخی از کارشناسان میگویند که پیشبینی میشود این روند ادامه یابد و انتظار میرود تا سال ۲۰۳۰، تا یک سوم جمعیت زندانهای آمریکا بالای ۵۰ سال باشند.
سیستمهای زندان در آمریکا، که بسیاری از آنها در حال حاضر با کمبود کارکنان و ازدحام جمعیت مواجه هستند، با افزایش جمعیت زندانها تحت فشار فزایندهای قرار دارند.
در سالهای اخیر، برخی از حامیان حقوق زندانیان و قانونگذاران ایالتی برای اقدامهایی مانند قوانین «نگاه دوم» یا گسترش شرایط آزادی مشروط که افراد کمخطر برای ارتکاب مجدد جرم را آزاد میکند، تلاش کردهاند. این افراد میتوانند شامل افراد مسن، افراد دارای نیازهای پزشکی جدی و محکومان به جرائم غیرخشونتآمیز باشند.
این ایده بهعنوان راهی برای کاهش هزینههای عملیاتی زندان و کاهش فشار بر کارکنان مورد توجه قرار گرفته است، اما همچنان بحثبرانگیز است.
حامیان میگویند که آزادسازی هدفمند زندانیان میتواند امنیت داخل زندانها را بهبود بخشد و در هزینههای مالیاتدهندگان صرفهجویی کند، درحالی که مخالفان استدلال میکنند که این موضوع میتواند امنیت عمومی را به خطر بیندازد و چنین آزادیهایی ممکن است هزینههای مالیاتدهندگان را بهطور قابل توجهی کاهش ندهد.
آمریکا بیشترین تعداد زندانی در جهان را دارد و برخی آمارها بیش از ۱٫۸ میلیون نفر زندانی در ابتدای سال ۲۰۲۵ را ثبت کردهاند. این رقم حدود ۲۵ درصد از کل جمعیت زندانیان جهان را تشکیل میدهد.