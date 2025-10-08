پخش زنده
امروز:
رژیم صهیونیستی در ۲۴ ماه گذشته بیش از ۱۰ درصد از جمعیت غزه را به شهادت رسانده و یا مجروح کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رژیم صهیونیستی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) بمباران غزه را آغاز کرد و محاصره طولانیمدت خود را تشدید کرد و محاصرهای که ۱۶ سال ادامه داشت را به یک خفقان کامل تبدیل کرد.
حال ۲ سال از آن روز و آغاز نسلکشی فلسطینیان در غزه توسط رژیم صهیونیستی میگذرد.
شهادت یک نفر از هر ۳۳ فلسطینی در غزه
۲ سال حملههای رژیم صهیونیستی دستکم ۶۷ هزار فلسطینی را به شهادت رسانده است. هزاران نفر دیگر هنوز زیر آوار هستند.
این یعنی از هر ۳۳ نفر، یک نفر یا ۳ درصد از جمعیت قبل از جنگ به شهادت رسیدهاند.
دستکم ۲۰ هزار کودک در میان شهدا هستند؛ به عبارت دیگر در ۲۴ ماه گذشته هر ساعت یک کودک به شهادت رسیده است.
وزارت بهداشت غزه مرگومیر را بر اساس افرادی که به بیمارستانها آورده شدهاند یا بهطور رسمی ثبت شدهاند، شمارش میکند.
تعداد واقعی شهدا مشخص نیست و احتمالا بسیار بیشتر است، زیرا آمار رسمی مرگومیر شامل کسانی که زیر آوار جان باختهاند یا مفقود شدهاند، نمیشود.
مجروحیت یک نفر از هر ۱۴ فلسطینی در غزه
تلفات انسانی جنگ غزه فراتر از شهدا است.
بیش از ۱۶۹ هزار نفر مجروح شدهاند که بسیاری از آنها جراحتهایی دارند که زندگی آنها را تحت تاثیر قرار میدهد.
یونیسف تخمین زده است که ۳ هزار تا ۴ هزار کودک در غزه یک یا چند عضو خود را از دست دادهاند.
معدود مراکز درمانی که هنوز در سراسر این منطقه محاصرهشده فعال هستند، همچنان با کمبود شدید منابع و کمبود یا حتی بدون داروی بیهوشی فعالیت میکنند.
آسیب به ۱۲۵ بیمارستان و درمانگاه در غزه
رژیم اشغالگر صهیونیستی تقریبا به همه بیمارستانها و مراکز درمانی غزه حمله کرده است.
طی ۲ سال گذشته دستکم ۱۲۵ مرکز درمانی، از جمله ۳۴ بیمارستان، آسیب دیدهاند و بیماران از دسترسی به خدمات پزشکی ضروری محروم شدهاند.
حملههای رژیم اشغالگر به بیمارستانها و بمباران مداوم غزه، به شهادت دستکم هزار و ۷۲۲ نفر از کارکنان بهداشتی و امدادی منجر شده است.
صدها نفر دیگر از کارکنان بیمارستانها و یا کسانی که همراه بیماران بودند، در زندانها و اردوگاههای نظامی رژیم صهیونیستی بازداشت شدهاند.
براساس گزارش دیدهبان کارکنان مراقبتهای بهداشتی، نظامیان صهیونیست تا ۲۲ جولای (۷ مرداد) ۲۸ پزشک، از جمله ۱۸ متخصص ارشد در زمینههای حیاتی مانند جراحی، بیهوشی، مراقبتهای ویژه و اطفال را بازداشت کردهاند و سیستم بهداشتی غزه را از تخصص حیاتی محروم کردهاند.
براساس گزارشها، ۲ نفر از این پزشکان ارشد تحت شکنجه در بازداشت رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدهاند و اجساد آنها هنوز تحویل داده نمیشود.
دستکم ۲۰ پزشک از بیمارستانهای محاصرهشده یا مورد هجوم نظامیان صهیونیست ربوده شدهاند، در حالی که دیگران از کاروانهای پزشکی، خانههایشان یا در جریان تخلیه اجباری بازداشت شدهاند. بیشتر آنها بیش از ۴۰۰ روز بدون تفهیم اتهام در بازداشت بودهاند، از جمله ۳ نفر که بیش از ۶۰۰ روز در بازداشت بودهاند.
این بازداشتها بخشی از یک الگوی گستردهتر حملهها به سیستم مراقبتهای بهداشتی غزه است. براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، از اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) بیش از ۷۹۰ حمله مستند به مراکز درمانی، از جمله بمباران هوایی بیمارستانها، درمانگاهها و آمبولانسها، صورت گرفته است.
براساس کنوانسیون چهارم ژنو، مواد ۱۸ تا ۲۲، بیمارستانها نمیتوانند هدف حمله قرار گیرند. راساس مواد ۱۲ و ۵۱، واحدها و کارکنان بخش پزشکی از حمایتهای ویژهای برخوردارند.
همچنین براساس اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی، ماده ۸ (۲) (b) (ix)، حمله عمدی به بیمارستان جنایت جنگی محسوب میشود.
قحطی گسترده در غزه
رژیم صهیونیستی با محدودیتهای نظامی که ماههاست مانع از رسیدن کمکها شده و سیستم توزیع غذایی تحمیلی که در آن تقریبا هر روز به مردم هنگام تلاش برای جمعآوری غذا شلیک میشود، گرسنگی گسترده در غزه را سازماندهی کرده است.
آمارها نشان میدهد که دستکم ۴۵۹ نفر، از جمله ۱۵۴ کودک، به دلیل گرسنگی جان خود را از دست دادهاند.
سیستم طبقهبندی یکپارچه فاز امنیت غذایی (IPC) مورد حمایت سازمان ملل، یک ناظر جهانی گرسنگی در ۲۲ آگوست (۳۱ مرداد) قحطی در این منطقه محاصرهشده را تایید کرد. این نخستین قحطی است که در خاورمیانه به رسمیت شناخته شده است.
براساس گزارش سیستم طبقهبندی یکپارچه فاز امنیت غذایی، قحطی درحال حاضر در استان غزه در حال وقوع است و پیشبینی شده بود که تا پایان سپتامبر (مهر) به استانهای دیرالبلح و خانیونس گسترش یابد. پیشبینی میشود که حدود یک سوم جمعیت (۶۴۱ هزار نفر) با شرایط فاجعهباری روبهرو شوند.
سوءتغذیه در میان کودکان با سرعتی تاریخی افزایش یافت؛ تنها در ماه جولای (تیر/مرداد) بیش از ۱۲ هزار نفر بهعنوان افراد دچار سوءتغذیه حاد شناسایی شدند، یعنی ۶ برابر بیشتر از ابتدای سال.
تقریبا از هر ۴ کودک، یک نفر از سوءتغذیه حاد شدید رنج میبرد و از هر ۵ نوزاد، یک نفر نارس یا با وزن کم به دنیا میآید.
زمانی که GHF (بنیاد بهاصطلاح بشردوستانه غزه) مورد حمایت رژیم صهیونیستی و آمریکا در ۲۷ می (۶ خرداد) عملیات امدادرسانی را به دست گرفت و خارج از چارچوب سازمان ملل فعالیت کرد، یک سیستم توزیع جدید و مرگبار را معرفی کرد.
براساس آمارها، بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ نفر براثر شلیک نظامیان صهیونیست و پیمانکاران امنیتی GHF هنگام تلاش برای دربافت غذا از سایتهای GHF به شهادت رسیده و بیش از ۱۹ هزار نفر مجروح شدهاند.
یک نظامی صهیونیست این مناطق را میدان کشتار توصیف کرد. همچنین روزنامه هاآرتص رژیم صهیونیستی به نقل از نظامیان صهیونیست نوشت که به آنها دستور داده شده بود به افرادی که در سایتهای GHF جمع شده بودند، شلیک کنند.
آسیب به ۸۹ درصد از زیرساختهای آب و فاضلاب غزه در طول جنگ
رژیم صهیونیستی از اکتبر ۲۰۲۳ بهطور نظاممند زیرساختهای آبی غزه را که از قبل هم در معرض خطر بودند، هدف قرار داده است؛ این رژیم چاهها، خطوط لوله، کارخانههای نمکزدایی و سیستمهای فاضلاب را هدف قرار داده است.
به گفته کارشناسان سازمان ملل، ۸۹ درصد از شبکه آب و فاضلاب این منطقه آسیب دیده یا نابود شده است و بیش از ۹۶ درصد از خانوارها از نظر آب در وضعیت ناامنی قرار دارند.
الجزیره نوشت که بخش زیادی از سیستم توزیع آب غزه ویران شده است، لولههای اصلی شکسته و چاهها یا توسط فاضلاب تصفیه نشده آلوده شده یا به دلیل جنگ مداوم و آوارگی اجباری غیرقابل دسترس شدهاند.
امروزه، حدود نیمی از جمعیت غزه با کمتر از ۶ لیتر (۱.۶ گالن) آب در روز برای آشامیدن و پخت و پز زندگی میکنند، درحالی که ۲۸ درصد به کمتر از ۹ لیتر (۲.۴ گالن) برای بهداشت و نظافت دسترسی دارند، بسیار کمتر از استانداردهای اضطراری ۲۰ لیتری (۵.۳ گالن) که برای بقای کوتاه مدت تعیین شده است.
تخریب یا آسیب گسترده ساختمانهای مسکونی در غزه
ویرانی در سراسر غزه تقریبا کامل است.
براساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل، تا ماه آگوست (مرداد/شهریور) ۹۲ درصد از کل ساختمانهای مسکونی و ۸۸ درصد از تاسیسات تجاری آسیب دیده یا نابود شدهاند.
تمام محلهها از بین رفتهاند و میلیونها فلسطینی آواره و بدون سرپناه ماندهاند.
تجزیه و تحلیل ماهوارهای توسط برنامه UNOSAT سازمان ملل نشان داد که تا ۸ جولای ۲۰۲۵ (۱۷ تیر) حدود ۷۸ درصد از کل سازهها در سراسر این منطقه محاصره شده تخریب شدهاند.
با توجه به اینکه ۶۲ درصد از ساکنان فاقد اسناد قانونی برای اثبات مالکیت ملک هستند، بازسازی با چالشهایی روبهرو خواهد بود. بسیاری از خانوادهها با احتمال آوارگی دائمی روبهرو هستند و حتی اگر بازسازی در نهایت آغاز شود، قادر به بازپسگیری خانهها یا زمینهای خود نیستند.
براساس ارزیابی بانک جهانی که در ماه فوریه (بهمن/اسفند ۱۴۰۳) منتشر شد، خسارت فیزیکی مستقیم ناشی از بمباران رژیم صهیونیستی ۵۵ میلیارد دلار بوده که شامل نابودی خانهها، مدارس، بیمارستانها و زیرساختهای عمومی در سراسر نوار غزه میشود.
تاثیر جنگ بر بخش آموزش نوار غزه
نظام آموزشی غزه زیر بار جنگ فروپاشیده است.
حدود ۶۵۸ هزار کودک در سن مدرسه و ۸۷ هزار دانشجو دانشگاه از دسترسی به آموزش محروم شدهاند، زیرا کلاسهای درس و دانشگاهها به ویرانه تبدیل شدهاند.
دستکم ۷۸۰ نفر از کارکنان آموزش و پرورش غزه به شهادت رسیدهاند و ۹۲ درصد از مدارس اکنون نیاز به بازسازی کامل دارند.
بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ مرکز آموزشی، از جمله ۶۳ ساختمان دانشگاه، تخریب شدهاند. آنهایی که هنوز پابرجا هستند، بهعنوان سرپناه برای آوارگان استفاده میشوند.
حبس هزاران فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی
بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ فلسطینی درحال حاضر در زندانهای رژیم صهیونیستی تحت شرایطی که گروههای حقوق بشری آن را وخیم و غیرانسانی توصیف میکنند، محبوس هستند؛ ازجمله ۴۵۰ کودک و ۸۷ زن.
مردم در حملهها به غزه یا در جریان حملهها در کرانه باختری اشغالی بازداشت شدهاند.
تعداد قابل توجهی بدون اتهام یا محاکمه در بازداشت هستند. دستکم ۳ هزار و ۶۲۹ فلسطینی تحت بازداشت اداری هستند، سیاستی که رژیم صهیونیستی برای زندانی کردن نامحدود فلسطینیها براساس آنچه شواهد محرمانه میخواند، از آن استفاده میکند.
غزه؛ مرگبارترین منطقه برای خبرنگاران
به گزارش رصدخانه شیرین ابوعاقله، از ۷ اکتبر تاکنون حدود ۳۰۰ خبرنگار و کارمند رسانهای در غزه به شهادت رسیدهاند.
رسانههای خارجی از ورود به این منطقهی محصور منع شدهاند و تنها چند خبرنگار که با نظامیان صهیونیست همراه بودند، تحت سانسور شدید نظامی رژیم اشغالگر اجازه ورود به این منطقهی محصور را داشتند.
ایرن خان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی بیان و عقیده، میگوید که این کارزار صهیونیستی به تلاشی برای ساکت کردن خبرنگاران فلسطینی تبدیل شده است.
او گفت: اسرائیل ابتدا یک خبرنگار را بیاعتبار و بیاعتبار میکند. کمپینهای بدنامسازی آنها را به حمایت از تروریست متهم میکنند و سپس آنها را میکشند. این فقط مربوط به کشتن خبرنگاران نیست. این مربوط به کشتن واقعیت است.
پروژه هزینههای جنگ دانشگاه براون گزارش میدهد که تعداد خبرنگارانی که در غزه جان خود را از دست دادهاند، از تعداد کل خبرنگارانی که در جنگ داخلی آمریکا، جنگ جهانی اول و دوم، جنگهای کره و ویتنام، درگیریهای یوگسلاوی و جنگ پس از ۱۱ سپتامبر در افغانستان کشته شدهاند، بیشتر است.