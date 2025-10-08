پخش زنده
پنج عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان در میان ۲ درصد دانشمندان برتر و پر استناد جهان در سال ۲۰۲۵ قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ در این رتبهبندی، نام دکتر علی درخشان و دکتر علی اکبر دهنوخلجی در هر دو فهرست و نام دکتر قاسم بهلکه، دکتر سید محمد جواد حسینی کهساری و دکتر معصومه رحیمی در فهرست ۲ درصد دانشمندان پر استناد بر اساس عملکرد سال ۲۰۲۴ درج شده است.
فهرست دانشمندان ۲ درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۵ براساس ارزیابیهای انجامشده در دانشگاه «استنفورد» و با استفاده از شاخصهای شناختهشده و اطلاعات مندرج در پایگاه «اسکوپوس» منتشر شده است.
این فهرست، عملکرد استنادی نویسندگان را از لحاظ نمره شاخص استنادی مرکب آنان در بازه زمانی ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۴ در ۲۲ حوزه موضوعی اصلی و ۱۷۴ حوزه فرعی تحلیل کرده است.
در این رتبهبندی که هر ساله بر مبنای شاخصهای کمی و کیفی پژوهشی از جمله تعداد مقالات، میزان استنادات، ضریب تأثیر و شاخص H منتشر میشود، به تفکیک دو فهرست ۲ درصد دانشمندان پر استناد بر اساس عملکرد سال ۲۰۲۴» و ۲ درصد دانشمندان پر استناد بر اساس عملکرد کل مدت فعالیت معرفی شده اند.