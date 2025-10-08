همایش همیاران پلیس استان یزد با هدف ارتقای فرهنگ ترافیک و ترویج رعایت قوانین رانندگی، در مرکز استان یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، همایش همیاران پلیس استان یزد با هدف ارتقای فرهنگ ترافیک و ترویج رعایت قوانین رانندگی، با حضور جمعی از همیاران پلیس، فرهنگیان و مسئولان در مرکز استان یزد برگزار شد.

سرهنگ عزیزالله دستوار، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان یزد، در حاشیه این همایش با تأکید بر نقش آموزش در کاهش حوادث ترافیکی گفت: «آموزش از ارکان اصلی ارتقای فرهنگ ترافیک است. هدف ما این است که در هر خودرو، یک همیار پلیس حضور داشته باشد تا با احترام و ادب، قوانین رانندگی را به خانواده خود یادآوری کند.»

وی افزود: «در این همایش، ضمن ارائه آموزش‌های لازم به همیاران پلیس، از برگزیدگان نیز تجلیل شد تا انگیزه بیشتری برای همکاری و رعایت قوانین ایجاد شود. با افزایش آگاهی عمومی، می‌توانیم شهری ایمن‌تر و آرام‌تر داشته باشیم.»

رئیس پلیس راهور استان یزد در ادامه با اشاره به اجرای طرح همیاران پلیس و پلیس مدرسه از ابتدای مهرماه تصریح کرد: «در این طرح مقرر شده است در هر مدرسه، دو پلیس دانش‌آموز حضور داشته باشند تا در مسیر رفت‌وآمد از خانه تا مدرسه به دانش‌آموزان دیگر کمک کنند. مسیر‌های منتهی به مدارس از نقاط پرحادثه ترافیکی محسوب می‌شوند و خوشبختانه اجرای این طرح در سال گذشته موجب کاهش قابل توجه حوادث دانش‌آموزی شد.»

سرهنگ دستوار در پایان ضمن قدردانی از همکاری آموزش‌وپرورش، خانواده‌ها و همیاران پلیس، ابراز امیدواری کرد: «با تداوم آموزش‌ها و افزایش همکاری مردم، شاهد کاهش هرچه بیشتر حوادث ترافیکی در استان یزد باشیم.»

در بخش پایانی مراسم، از مادر شهیدان آیما و هیدا زینلی تجلیل به عمل آمد.

شهیدان آیما و هیدا زینلی به همراه پدرشان علیرضا زینلی از اهالی شهرستان تفرش، در حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی در تهران به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.