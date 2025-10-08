به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ فوق تخصص اکومری قلب در بیمارستان امام حسن بجنورد گفت: اکو مری یکی از روش‌های پیشرفته تصویربرداری قلب است که برای بررسی دقیق ساختار‌های داخلی قلب، عملکرد دریچه‌ها، حفرات، آئورت صعودی و نواحی خلفی قلب به کار می‌رود.

لیلا حسینی افزود: این دستگاه تصاویر دقیقی از مشکلاتی که برای قلب بوجود آمده را بخوبی و با تصاویر با کیفیت بالا نمایش می‌دهد و این روشی دقیق و غیر تهاجمی است.