پخش زنده
امروز: -
با راه اندازی این دستگاه که اساس آن، استفاده از انرژی هستهای است، روزانه از خدمات تصویربرداری پیشرفته قلب برای دو تا ۱۵بیمار استفاده میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ فوق تخصص اکومری قلب در بیمارستان امام حسن بجنورد گفت: اکو مری یکی از روشهای پیشرفته تصویربرداری قلب است که برای بررسی دقیق ساختارهای داخلی قلب، عملکرد دریچهها، حفرات، آئورت صعودی و نواحی خلفی قلب به کار میرود.
لیلا حسینی افزود: این دستگاه تصاویر دقیقی از مشکلاتی که برای قلب بوجود آمده را بخوبی و با تصاویر با کیفیت بالا نمایش میدهد و این روشی دقیق و غیر تهاجمی است.