به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر شعب بانک مسکن استان گفت: از ابتدای امسال تا ۱۰ مهرماه سال جاری منابع مالی شعب بانک مسکن در کهگیلویه و بویراحمد ۳۵ درصد رشد داشته است.

محمد اکبری افزود: افزایش ۳۵ درصدی منابع بانکی بستر مناسبی برای نقش آفرینی هر چه بیشتر بانک مسکن در حوزه مسئولیت اجتماعی نظیر پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن، حوادث غیرطبیعی را فراهم می‌کند

اکبری اضافه کرد: رشد منابع در استان ضمن تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی اهداف عملکردی در این بخش، زمینه ایفای بیشتر و بهتر مسئولیت اجتماعی در قالب پرداخت تسهیلات به آحاد مردم را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: در سال جاری بیش از هفت هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات در بخش‌های مختلف در استان عقد قرارداد شده که از این میزان، مبلغ ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال معادل ۸۴ درصد عقود به مشتریان پرداخت شده است.

مدیر شعب بانک مسکن استان گفت: از همه تسهیلات پرداختی بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال در حوزه تسهیلات تکلیفی شامل تسهیلات نهضت ملی مسکن، قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن، حوادث غیر طبیعی بوده و مابقی نیز برای پرداخت تسهیلات غیرتکلیفی نظیر قرض‌الحسنه طرح ثمر و سایر بخش‌ها تخصیص داده شده است.

اکبری با اشاره به تلاش بانک برای تعیین تکلیف واحد‌های نهضت ملی افزود: عمده تسهیلات پرداختی این بخش به واحد‌های با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد به بالا برای بهره‌برداری و تحویل به متقاضیان پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: وجود منابع در بانک به عنوان مهمترین زمینه برای تخصیص اعتبارات و پرداخت تسهیلات مطرح است و با تلاش همکاران، امیدواریم این رشد منابع، تداوم یافته و بیش از پیش شاهد نقش‌آفرینی بانک مسکن در رفع دغدغه‌مندی مردم باشیم.