بیش از ۱۲ هزار نفر امسال در جنوب آذربایجانغربی خون اهدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره انتقال خون مهاباد گفت: ۱۲ هزار و ۷۷۰ نفر امسال در شهرستانهای جنوب آذربایجانغربی خون اهدا کردند که
از مجموع اهداکنندگان، دوهزار و ۱۰۸ نفر نخستین بار، چهار هزار و ۵۹۴ نفر دارای سابقه اهدا و شش هزار و ۶۰ نفر نیز بهصورت مستمر بودند که خون خود را در اختیار نیازمندان گذاشتند.
صلاحالدین حاجی زاده افزود: با راه اندازی پایگاه انتقال خون هم اکنون در بین شهرستانهای جنوب آذربایجانغربی، امکان اهدای خون در مهاباد، بوکان، میاندوآب و نقده وجود دارد.
حاجی زاده، با اشاره به فرآوری خونهای اهدایی اظهارکرد: با استفاده از تجهیزات پیشرفته اداره انتقال خون مهاباد، بیش از ۲۸ هزار فرآورده خونی شامل گلوبول قرمز متراکم، پلاسما، پلاکت و گلوبول کم لکوسیت تولید شد.
وی، با بیان اینکه پلاسماهای فرآوری شده برای تولید داروهای مشتق از پلاسما به خارج از کشور ارسال میشوند، تأکید کرد: انتقال خون مهاباد تأمینکننده نیاز خونی ۱۲ بیمارستان منطقه است و اهداکنندگان تنها منبع خون و فرآوردههای خونی سالم به شمار میروند.
حاجی زاده، با اشاره به اهمیت مشارکت مردم گفت: با توجه به نیاز مداوم بیماران تالاسمی، هموفیلی، سرطانی، عملهای جراحی، مصدومان خونریزی شدید، بیماران سوختگی و مادران باردار، حضور شهروندان در مراکز خونگیری برای اهدا خون حیاتی است.
وی اضافه کرد: اهدای خون تنها یک اقدام پزشکی نیست، بلکه یک عمل خداپسندانه و انسانی است که میتواند جان انسانها را نجات دهد و امید و زندگی دوباره به بیماران ببخشد.
رئیس اداره انتقال خون مهاباد افزود: هر واحد خون میتواند چندین زندگی را نجات دهد و مشارکت هر فرد در این امر نیک، نقش مستقیم در کاهش رنج بیماران دارد.