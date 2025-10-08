پخش زنده
هشدار بیماران قلبی - ریوی، سالمندان و کودکان توصیههای خود مراقبتی را جدی بگیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در هفته اخیر هوای ۱۲ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی و هوای مرکز استان بنفش و بسیار ناسالم گزارش است.
شاخص کیفی هوا در برخی شهرهای استان از ۲۰۰ میکروگرم هم فراتر رفته است.
براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز چهارشنبه ۱۶ مهر در خرمشهر با ۱۰۳، میکروگرم بر متر مکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای گروههای سنی حساس گزارش شده است.
در روزهای اخیر و در پی غلظت آلایندههای جوی در استان، میانگین روزانه ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ بیمار به مراکز درمانی مراجعه کردهاند. رئیس مرکز بهداشت خوزستان هشدار داد: بیماران قلبی - ریوی، سالمندان و کودکان توصیههای خود مراقبتی را جدی بگیرند.