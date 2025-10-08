به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن مشایخی با بیان اینکه اجرای عملیات تعویض خطوط فرسوده و نوسازی شبکه توزیع آب آشامیدنی در مناطق شهرک شهید رجایی و خیابان آموزش و پرورش آغاجاری در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: بر اساس تفاهم نامه منعقد شده میان شرکت آب و فاضلاب خوزستان و شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری، رح اصلاح شبکه توزیع آب شهر آغاجاری به طول ۱۰ کیلومتر شروع خواهد شد.

وی افزود: هماهنگی و برنامه ریزی لازم جهت آغاز عملیات اجرایی این پروژه طی نشستی با حضور مجری پروژه‌های آب آغاجاری و پیمانکار پروژه مذکور در روز دوشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۴ صورت گرفت.

مشایخی تصریح کرد: با اجرا و تکمیل طرح اصلاح شبکه توزیع آب (به طول ۱۰ کیلومتر در قالب این تفاهم نامه) در آینده‌ای نزدیک حدود ۹۰ درصد خط لوله‌های فرسوده آب شرب شهر آغاجاری نوسازی خواهند شد.

فرماندار آغاجاری می‌گوید: تکمیل و بهره برداری از چندین پروژه حوزه آب آغاجاری که اکنون در حال اجراست، تاثیر بسیار زیادی در جلوگیری از شکستگی خطوط و هدر رفت آب و افزایش زمان آبدهی به شهروندان در طول شبانه روز دارد.