رئیس کل دادگستری گلستان در نشست تعاملی فرماندهان و مسئولان انتظامی استان ،تعامل دستگاه قضایی و نیروی انتظامی را تضمین‌کننده امنیت جامعه دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ رئیس کل دادگستری گلستان در نشست تعاملی در جمع فرماندهان و مسئولان انتظامی استان گفت: تعامل دستگاه قضایی و نیروی انتظامی تضمین‌کننده امنیت جامعه است.

حیدر آسیابی ضمن تبریک هفته انتظامی و قدردانی از تلاش شبانه روزی مجموعه فرماندهان، مدیران و کارکنان انتظامی، با بیان اینکه مجموعه نیروی انتظامی بیشترین همکاری و ارتباط را با دستگاه قضائی دارد، افزود: تعامل بین دو دستگاه در ایجاد و ارتقا امنیت بسیار مؤثر است و ارتقا احساس امنیت در بین شهروندان جایگاه و نقش ویژه و حساسی در پیشرفت جامعه دارد.

وی با اشاره به اینکه انتظامی و دستگاه قضائی مکمل یکدیگرند افزود: تفاهم و تعامل میان انتظامی و دستگاه قضا، موجب استحکام، حفظ و ارتقا امنیت اجتماعی بوده ودر نهایت تضمین کننده امنیت در جامعه است.

آسیابی گفت: نیروی انتظامی بازوی توانمند دستگاه قضائی است و پلیس مورد حمایت دستگاه قضائی است و باید همسویی بین این دو دستگاه وجود داشته باشد.

این مقام قضائی استان در ادامه بر لزوم احترام متقابل کارمندان قضائی و انتظامی و تکریم ارباب رجوع و اجرای صحیح و به موقع دستورات قضائی و اهتمام ویژه به دستورات جلب اجرای احکام و نظارت بر عملکرد مأموران و تقویت بخش اجرائیات کلانتری‌ها تاکیدکرد.

در ادامه این جلسه تعاملی، سردار سعید دادگر فرمانده انتظامی استان با اشاره به تعامل خوب بین دو مجموعه گفت: بی شک تعامل و هماهنگی بین پلیس وقوه قضائیه موجب به وجودآمدن توفیقات بسیاری خواهد شد.

وی با تقدیر و تشکر از تعامل خوب دادگستری و انتظامی افزود: تعامل دوجانبه پلیس و دادگستری امری ضروری بوده و مشارکت بیشتر مردم و نهادها با دستگاه قضا و نیروی انتظامی زمینه ساز تحقق امنیت پایدار در جامعه است.