به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛افراسیاب گراوند اظهار کرد: جشنواره فرهنگی و گردشگری تخت سلیمان تکاب روز‌های ۱۷ و ۱۸ مهرماه سال جاری در مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان برگزار می‌شود.

سرپرست پایگاه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب افزود: اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و گردشگری، برپایی ۱۸ غرفه نمایشگاه صنایع‌دستی، غذا‌های محلی، تولیدات لبنی و کشاورزی منطقه از جمله برنامه‌های جانبی جشنواره هستند.

او گفت: زمان افتتاحیه جشنواره ساعت ۱۰ صبح روز پنج‌شنبه ۱۷ مهرماه و مراسم اختتامیه ساعت ۱۵:۳۰ روز جمعه ۱۸ مهر است.