مصرف آب در فصل تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در خراسان رضوی بیش از هشت درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی،مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: با وجود تنش آبی در استان، تابستان امسال ۵۹ میلیون و ۶۰۰ هزار متر مکعب آب در استان مصرف شد که این میزان در تابستان گذشته ۵۵ میلیون و ۴۸۷ هزار مترمکعب بود.

حسین امامی افزود: میزان مصرف آب در نیمه نخست امسال به حدود ۱۱۱ میلیون و ۷۸۰ هزار متر مکعب رسید که این میزان در مدت مشابه پارسال در استان حدود ۱۰۸ میلیون و ۵۳۸ هزار متر مکعب بود.

وی اظهار کرد: میانگین مصرف آب هر مشترک در استان ۱۳ متر مکعب در ماه است و هر مشترک در تابستان امسال به ازای هر ماه یک وسه دهم مترمکعب آب بیشتری مصرف کرده است.

امامی گفت: دمای هوا در نیمه نخست امسال در مقایسه با سال قبل گرمتر بود، این موضوع در کنار افزایش آمار مشترکان منجر به افزایش مصرف آب در شهر‌ها و روستا‌های استان شد.

وی ادامه داد: با عبور خراسان رضوی از تابستان ۱۴۰۴ پرونده اوج مصرف در این استان بسته شد در حالی که میزان بارش‌ها در سال آبی ۱۴۰۴_۱۴۰۳ فقط ۱۲۷ میلیمتر بود که نسبت به سال آبی قبل ۲۸ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ۳۵ درصد کاهش داشته است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی افزود: این روند کاهشی فشار مضاعفی به سفره‌های آب زیرزمینی استان به عنوان مهمترین منبع تامین آب شهر‌ها و روستا‌ها وارد کرده است.

سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در شهر‌ها و روستا‌های خراسان رضوی به جز مشهد زیر پوشش شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی هستند.

در چهار سال گذشته در خراسان رضوی با خشکسالی‌های متوالی و بی سابقه رو‌به‌رو بوده‌ایم، بارش‌ها کمتر از حد طبیعی و دمای هوا نیز افزایشی بوده است.

