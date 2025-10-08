افزایش ۸ درصدی مصرف آب در تابستان امسال در خراسان رضوی، با وجود تنش آبی
مصرف آب در فصل تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در خراسان رضوی بیش از هشت درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی،مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: با وجود تنش آبی در استان، تابستان امسال ۵۹ میلیون و ۶۰۰ هزار متر مکعب آب در استان مصرف شد که این میزان در تابستان گذشته ۵۵ میلیون و ۴۸۷ هزار مترمکعب بود.
حسین امامی افزود: میزان مصرف آب در نیمه نخست امسال به حدود ۱۱۱ میلیون و ۷۸۰ هزار متر مکعب رسید که این میزان در مدت مشابه پارسال در استان حدود ۱۰۸ میلیون و ۵۳۸ هزار متر مکعب بود.
وی اظهار کرد: میانگین مصرف آب هر مشترک در استان ۱۳ متر مکعب در ماه است و هر مشترک در تابستان امسال به ازای هر ماه یک وسه دهم مترمکعب آب بیشتری مصرف کرده است.
امامی گفت: دمای هوا در نیمه نخست امسال در مقایسه با سال قبل گرمتر بود، این موضوع در کنار افزایش آمار مشترکان منجر به افزایش مصرف آب در شهرها و روستاهای استان شد.
وی ادامه داد: با عبور خراسان رضوی از تابستان ۱۴۰۴ پرونده اوج مصرف در این استان بسته شد در حالی که میزان بارشها در سال آبی ۱۴۰۴_۱۴۰۳ فقط ۱۲۷ میلیمتر بود که نسبت به سال آبی قبل ۲۸ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ۳۵ درصد کاهش داشته است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی افزود: این روند کاهشی فشار مضاعفی به سفرههای آب زیرزمینی استان به عنوان مهمترین منبع تامین آب شهرها و روستاها وارد کرده است.
سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در شهرها و روستاهای خراسان رضوی به جز مشهد زیر پوشش شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی هستند.
در چهار سال گذشته در خراسان رضوی با خشکسالیهای متوالی و بی سابقه روبهرو بودهایم، بارشها کمتر از حد طبیعی و دمای هوا نیز افزایشی بوده است.
.