مدیر کل راه آهن زاگرس گفت: با شروع سال تحصیلی جدید، فعالیت آموزشی در هنرستان ریلی زاگرس رسماً آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فخرالدین پیروز فر در این خصوص بیان داشت: در سال تحصیلی جاری، هنرستان ریلی زاگرس با حضور ۵۰ دانشآموز فعالیت خود را آغاز کرده است که از این تعداد، ۲۵ نفر در پایه دوم رشته خط و سازههای فنی و ۲۵ نفر در پایه اول رشته تعمیرات ناوگان ریلی مشغول به تحصیل هستند.
وی افزود: هنرستان ریلی زاگرس با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص در حوزه صنعت حملونقل ریلی ضمن بهرهگیری از کادر آموزشی مجرب، تلاش دارد با ارائه آموزشهای نظری و عملی، زمینه رشد علمی و مهارتی هنرجویان را فراهم سازد.
مدیریت هنرستان ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، برای همه هنرجویان و دبیران آرزوی موفقیت و سالی سرشار از پیشرفت و تلاش دارد.