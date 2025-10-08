به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فخرالدین پیروز فر در این خصوص بیان داشت: در سال تحصیلی جاری، هنرستان ریلی زاگرس با حضور ۵۰ دانش‌آموز فعالیت خود را آغاز کرده است که از این تعداد، ۲۵ نفر در پایه دوم رشته خط و سازه‌های فنی و ۲۵ نفر در پایه اول رشته تعمیرات ناوگان ریلی مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: هنرستان ریلی زاگرس با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص در حوزه صنعت حمل‌ونقل ریلی ضمن بهره‌گیری از کادر آموزشی مجرب، تلاش دارد با ارائه آموزش‌های نظری و عملی، زمینه رشد علمی و مهارتی هنرجویان را فراهم سازد.

مدیریت هنرستان ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، برای همه هنرجویان و دبیران آرزوی موفقیت و سالی سرشار از پیشرفت و تلاش دارد.