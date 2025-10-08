به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سردار جهانبخش فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان‌غربی در این مراسم بااشاره به اینکه کارکنان نیروی انتظامی در همه زمان‌ها امنیت و آرامش را در جامعه تأمین می‌کنند گفت:اوج این ارزش مداری در جنگ تحمیلی ودفاع ۱۲ روزه اتفاق افتاد و افسران ما در کنار خانواده‌های یی بود که همراه همکاران ما بود.

سردار جهانبخش افزود:روزگاری که جنگ بود مجموعه نیروی انتظامی در کنار سایر مجموعه‌های نظامی با سرلوحه قراردادن ارزش‌هایی به نام اقتدار، غیرت، ناموس و وطن در برابر دشمن متجاوز ایستادند.

حجت الاسلام والمسلمین علی شیرازی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در این مراسم بااشاره به نقش خانواده‌ها در موفقیت مجموعه انتظامی تاکید کرد و گفت: حضور شجاعانه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تقدیم شهدای والامقام در راه دفاع از اسلام و میهن، و خدمت رسانی در عرصه‌های امنیتی، اجتماعی، فرهنگی، نشانگر ایمان راسخ و تعهد نیرو‌های انتظامی به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی افزود: انسجام ملت بزرگ ایران با نیرو‌های نظامی، امنیتی و انتظامی هم یکی از نکات قابل توجه این جنگ بود که در آن ملت ایران در میادین نبرد از نیرو‌های امنیتی و نظامی حمایت می‌کردند. در تمامی این مسائل نقش برجسته فرمانده معظم کل قوا مشهود است.