به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به‌مناسبت دومین سالگرد طوفان‌الاقصی اعلام کرد: راهپیمایی «بشارت نصر» در حمایت از ملت مقاوم و قهرمان فلسطین، ۱۸ مهر پس‌از نمازجمعه در سراسر کشور برگزار می‌شود.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است:

غزه قهرمان،در دومین سالگرد عملیات راهبردی طوفان الاقصی و پس از دو سال مقاومت بی‌امان و ایستادگی تاریخی، به نماد وجدان بیدار بشریت تبدیل و صدای بشارت نصر از میان ویرانه‌های محاصره‌شده آن طنین‌انداز است.

آنچه امروز در این سرزمین شاهدیم، گشایش فصلی نو در روایت پیروزی ملتی است که با خون بیش از ۶۰ هزار شهید، معادلات قدرت را در منطقه و جهان دگرگون کرده و هیمنه پوشالی صهیونیسم جهانی را که با تبلیغات رسانه‌ای و پشتیبانی ناتو شکل گرفته، فرو ریخته و قدرت ادعایی آن در عرصه‌های نظامی، اطلاعاتی و امنیتی را به چالش کشیده و ماشین جنگی رژیم اشغالگر قدس و حامیان غربی‌اش را پس از دو سال کشتار و ویرانی، در برابر اراده پولادین مقاومت زمین‌گیر کرده است.