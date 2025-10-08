آیت الله اراکی گفت: مسئولان همان گونه که بر حفظ محیط زیست تاکید دارند، به همان میزان هم به سلامت زیست فرهنگی توجه داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ عضو مجلس خبرگان رهبری در سخنان پیش از آغاز درس خارج فقه در مسجد امام حسین (علیهالسلام) قم، با تأکید بر ضرورت هوشیاری در مقابله با دشمنان گفت: همه باید بدانیم که جنگ دشمنان علیه ما همچنان ادامه دارد.
آیتالله محسن اراکی با اشاره به جنگ سخت دشمن افزود: در جنگ نظامی بحمدالله ملت ما با رهبری رهبر معظم انقلاب و همت نیروهای مسلح دست برتر خود را نشان داده و چنانچه دشمن بخواهد دست به اقدامی بزند، باز هم سیلی خواهد خورد.
او نوع دیگر را جنگ اقتصادی دانست و گفت: این عرصه از جنگ که بیش از چهل سال است علیه ملت ایران ادامه دارد؛ با مقاومت مردم شکست خورده است و معتقدیم اگر در این جنگ به رهنمودهای مقام معظم رهبری به ویژه تحقق اقتصاد مقاومتی عمل میشد، پیروزیهای بیشتری کسب میکردیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری مهمترین عرصه جنگ دشمن را در جبهه فرهنگی عنوان کرد و افزود: دشمنان در این جنگ به دنبال نابود کردن هویت، اخلاق و ارزشهای ملت هستند؛ چراکه اگر براندازی ارزشها محقق شود، همه هویت یک کشور و ملت آسیب میبیند.
آیتالله اراکی تصریح کرد: موضوع فقط غفلت برخی بانوان از مسئله حجاب نیست و این بخشی از جنگ هویتی علیه ملت ایران است؛ دشمنان، آندلس مسلمان نشین را با توسعه فساد اخلاقی از پای درآوردند.
عضو مجلس خبرگان رهبری ابراز داشت: مسئولان و مردم بدانند که شهدا از ما خواهند پرسید چرا نسبت به حفظ ارزشها بیتفاوت بودید و در برابر جنگ هویتی دشمن سکوت یا کم کاری کردید.
او افزود: قطعا مسئولان میتوانند با تدابیری به مقابله با این جنگ هویتی دشمنان اقدام کنند.
آیتالله اراکی گفت: آیا عدهای میتوانند بگویند ما آزادیم و میخواهیم از فردا خیابانها را پر از زباله کنیم؟ اگر چنین کنند مسئولان جلو آنها را خواهند گرفت و بر حفظ محیط زیست تاکید میکنند؛ اینجاست که باید پرسید چرا برخی مسىئولان به محیط زیست فرهنگی بی توجهند؟