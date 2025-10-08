به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دبیر بخش مردمی چهارمین سوگواره ملی پایتخت موکب‌ها گفت: آیین‌نامه بخش مردمی چهارمین سوگواره ملی پایتخت موکب‌ها با هدف شناسایی، معرفی و تقدیر از عاشقان و فعالان فرهنگی عرصه عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، در دو محور اصلی مبلغ برتر و خادم‌الحسین تدوین شده است.

کریم ریاحی افزود: در محور مبلغ برتر سه بخش اصلی تولیدات رسانه‌ای، فعالیت‌های میدانی و ایده نو تعریف شده است، بخش فعالیت‌های میدانی به تقدیر از افراد یا گروه‌هایی اختصاص دارد که در عرصه خدمات‌رسانی، مدیریت موکب، برنامه‌ریزی فرهنگی و فعالیت‌های رسانه‌ای فرهنگی، ابتکار و تأثیرگذاری داشته‌اند و بخش ایده نو نیز طرح‌ها و برنامه‌های نوآورانه در حوزه موکب‌داری، تولید محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و هنری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

او ادامه داد: محور دوم با عنوان خادم‌الحسین نیز به تکریم خادمان گمنام و بی‌ادعای حسینی اختصاص دارد؛ افرادی که با ایثار و تلاش در خدمت به زائران حرم سیدالشهدا (ع) نقش‌آفرینی کرده‌اند، اما کمتر در فضای رسانه‌ای دیده شده‌اند.

دبیر بخش مردمی چهارمین سوگواره ملی پایتخت موکب‌ها گفت: مهلت ارسال آثار تا ۱۰ آبان‌ماه تعیین شده و شرکت‌کنندگان باید هنگام ارسال آثار، حضور در بخش مردمی را مشخص کنند.