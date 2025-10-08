پخش زنده دو دیدار از مرحله مقدماتی فوتبال آسیا از شبکه ورزش

شبکه ورزش در چارچوب مرحله مقدماتی جام جهانی آسیا ۲۰۲۶، امشب ۱۶ مهر دیدار بین دو تیم قطر و عمان و تقابل بین اندونزی و عربستان را به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.