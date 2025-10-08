پخش زنده
شبکه ورزش در چارچوب مرحله مقدماتی جام جهانی آسیا ۲۰۲۶، امشب ۱۶ مهر دیدار بین دو تیم قطر و عمان و تقابل بین اندونزی و عربستان را به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی قطر شامگاه امشب چهارشنبه ۱۶ مهر در مرحله مقدماتی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در آسیا از ساعت ۱۸:۳۰ به مصاف عمان خواهد رفت؛ در ادامه نیز رقابت بین دو تیم اندونزی و عربستان از ساعت ۲۰:۴۵ به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش پخش خواهد شد.
گزارشگری این دیدارها به ترتیب با رضا جعفری و حسین رضایی خواهد بود.