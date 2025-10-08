مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از تخفیف عوارض واردات تاکسی و اتوبوس به کشور از طریق منطقه آزاد انزلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مصطفی طاعتی مقدم گفت: بر اساس مصوبه هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی، عوارض واردات تاکسی و اتوبوس از طریق این منطقه پنج درصد کاهش یافته است.

وی هدف از اجرای این مصوبه را نوسازی و ارتقاء کیفیت ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، ارتقاء رفاه شهروندان، کاهش هزینه‌های عملیاتی ناوگان و افزایش بهره وری خدمات شهری و روستایی استان عنوان کرد.

مدیرعامل منظقه آزاد انزلی با بیان اینکه این تخفیف‌ها، فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل و خدمات شهری است، گفت: با اجرای این مصوبه، علاوه بر ایجاد انگیزه برای توسعه ناوگان شهری، همکاری بخش خصوصی با شهرداری‌ها و دهیاری‌ها افزایش یافته و زمینه برای خدمات‌رسانی بهتر و رضایتمندی شهروندان فراهم خواهد شد.