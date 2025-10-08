

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره از مسابقات ۹ تیم از استان‌های تهران (۲ تیم)، تیم هرمان تهران، تیم راگا تهران، تیم هیأت اسکیت استان کردستان، تیم هیأت اسکیت استان مازندران، تیم شهید منصوری فلاورجان اصفهان، تیم ویوا آذربایجان شرقی، تیم هیأت اسکیت استان خراسان جنوبی، تیم مهر آذین خوزستان و تیم اردکان یزد حضور دارند که رقابت‌های خود را از صبح فردا آغاز کرده و به مدت ۲ روز هم به این رقابت ادامه می‌دهند.

طبق برنامه‌ریزی انجام شده روز نخست به برگزاری رقابت‌های مقدماتی اختصاص دارد و در روز دوم و پایانی نیز چهار تیم برتر مرحله نیمه‌نهایی برای کسب جایگاه‌های اول تا سوم به رقابت خواهند پرداخت.