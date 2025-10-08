به مناسبت دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی راهپیمایی بشارت نصر با هدف حمایت از ملت مقاوم و قهرمان فلسطین، جمعه ۱۸ مهر در سراسر مازندران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مازندران گفت : به مناسبت دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی راهپیمایی بشارت نصر با هدف حمایت از ملت مقاوم و قهرمان فلسطین، ۱۸ مهرماه پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه با حضور نمازگزاران درسراسر استان مازندران برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام اصغری افزود: راهپیمایی بشارت نصر در مرکز استان، بعد از نماز جمعه از مصلای امام خمینی (ره) تا میدان ساعت ساری برگزار می‌شود.

وی گفت : غزه قهرمان، در دومین سالگرد عملیات راهبردی طوفان الاقصی و پس از دو سال مقاومت بی‌امان و ایستادگی تاریخی، به نماد وجدان بیدار بشریت تبدیل و صدای «بشارت نصر» از میان ویرانه‌های محاصره‌شده آن طنین‌انداز است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران ضمن حمایت از ملت مقاوم و قهرمان فلسطین و محکومیت رژیم کودک کش صهیونیستی؛ از نمازگزاران جمعه این هفته در سراسر مازندران دعوت کرد خشم و انزجار خود را از باند جنایتکار صهیونی با فریاد‌های مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا اعلام کنند.