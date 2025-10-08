جشنواره بازی‌های بومی و محلی ماژان از توابع شهرستان خوسف، در تقویم ملی رویداد‌های گردشگری کشور به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: ثبت جشنواره بازی‌های بومی و محلی ماژان با هدف احیای آیین‌ها، تقویت نشاط اجتماعی و ترویج فرهنگ اصیل بازی‌های سنتی انجام و این رویداد به‌عنوان یکی از برنامه‌های شاخص استان در سطح ملی به رسمیت شناخته شد.

عرب افزود: شهرستان خوسف در سال‌های اخیر، پیشتاز در زمینه ثبت و برگزاری رویداد‌های گردشگری در استان بوده و این روند نشان از ظرفیت بالای فرهنگی، اجتماعی و مردمی منطقه دارد.

به گفته وی جشنواره بازی‌های بومی و محلی ماژان که هر ساله از سوم تا سوم فروردین ماه برگزار می‌شود، با شماره ۱۴۰۴۰۹۱۴۹ در سطح استانی و با موضوع گردشگری فرهنگی در تقویم رویداد‌های گردشگری کشور ثبت شده است.

عرب گفت: این ثبت، فرصت تازه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های بومی، صنایع‌دستی، موسیقی محلی و غذا‌های سنتی خوسف فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر اهمیت ثبت و استمرار برگزاری رویداد‌های گردشگری افزود: رویداد‌های ثبت‌شده نقش مهمی در جذب گردشگران داخلی و خارجی، افزایش ماندگاری مسافر در مقصد، و توسعه پایدار اقتصادی روستا‌ها و شهر‌ها دارند.

به گفته وی همچنین این جشنواره‌ها موجب تقویت همبستگی اجتماعی، انتقال میراث ناملموس به نسل‌های آینده و معرفی چهره واقعی ایران فرهنگی به جهانیان می‌شوند.

وی گفت: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با همراهی فعالان محلی و جوامع بومی، تلاش دارد تا با برنامه‌ریزی هدفمند در حوزه تقویم رویداد‌های گردشگری، جایگاه استان را به‌عنوان یکی از مقاصد پویا و الهام‌بخش گردشگری کشور تثبیت کند.