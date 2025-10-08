امروز دهمین سالگرد شهادت سردار حاج حسین همدانی است، فرماندهی که نماد شجاعت و ایثار در دفاع از ایران و حرم بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سردار سرلشگر شهید حاج حسین همدانی، یکی از فرماندهان برجسته و پرافتخار دفاع مقدس و مدافع حرم، با سال‌ها حضور موثر در جبهه‌های نبرد علیه دشمنان ایران اسلامی، نمادی از شجاعت، فداکاری و روحیه ایثارگری است.

وی با مدیریت و فرماندهی موفق عملیات‌های حساس، نقش مهمی در حفظ امنیت کشور و حمایت از مردم مظلوم منطقه داشت.

شهادت سردار همدانی در مسیر دفاع از حرم اهل‌بیت(ع) نقطه عطفی در تاریخ مقاومت اسلامی به شمار می‌رود و یاد و راه این شهید بزرگوار همیشه در قلب ملت ایران زنده و جاودان خواهد ماند.