پخش زنده
امروز: -
امروز دهمین سالگرد شهادت سردار حاج حسین همدانی است، فرماندهی که نماد شجاعت و ایثار در دفاع از ایران و حرم بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سردار سرلشگر شهید حاج حسین همدانی، یکی از فرماندهان برجسته و پرافتخار دفاع مقدس و مدافع حرم، با سالها حضور موثر در جبهههای نبرد علیه دشمنان ایران اسلامی، نمادی از شجاعت، فداکاری و روحیه ایثارگری است.
وی با مدیریت و فرماندهی موفق عملیاتهای حساس، نقش مهمی در حفظ امنیت کشور و حمایت از مردم مظلوم منطقه داشت.
شهادت سردار همدانی در مسیر دفاع از حرم اهلبیت(ع) نقطه عطفی در تاریخ مقاومت اسلامی به شمار میرود و یاد و راه این شهید بزرگوار همیشه در قلب ملت ایران زنده و جاودان خواهد ماند.